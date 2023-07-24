Fenerbahçe Atilla Szalai'nin ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi için TSG 1899 Hoffenheim'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'nin KAP bildiriminde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Attila Szalai'nin, Almanya'nın TSG 1899 Hoffenheim kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli ekip, KAP'a yaptığı diğer duyuruda Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim ile Atilla Szalai için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fenerbahçe bu transferden 12.3 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.

Öte yandan Sarı-lacivertliler, resmi Twitter hesabından "Yolun açık olsun Atilla Szalai" paylaşımıyla oyuncuya veda etti.