Fenerbahçe Atilla Szalai'nin ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi için TSG 1899 Hoffenheim'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'nin KAP bildiriminde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Attila Szalai'nin, Almanya'nın TSG 1899 Hoffenheim kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Sarı-lacivertli ekip, KAP'a yaptığı diğer duyuruda Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim ile Atilla Szalai için anlaşmaya vardığını duyurdu.
Fenerbahçe bu transferden 12.3 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.
Öte yandan Sarı-lacivertliler, resmi Twitter hesabından "Yolun açık olsun Atilla Szalai" paylaşımıyla oyuncuya veda etti.
Yolun açık olsun Attila Szalai 🙏— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 24, 2023
🔗 https://t.co/TwSBAuq78j pic.twitter.com/xJq2tB343f
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