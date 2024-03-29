Fenerbahçe'den kademeli protesto: "Ligden çekilmeyi aklınızdan çıkartın"

Fenerbahçe, 2 Nisan tarihinde Süper Lig'den çekilmenin de gündeme getirileceği Olağanüstü Genel Kurul öncesi eski başkan ve yöneticilerin katıldığı bir iftar yemeği organize etti.

Gece saat 23.30'a kadar süren yemek organizasyonuna 90'ı aşkın eski yöneticinin katıldığı ve çoğunun kürsüye çıkarak ligden çekilme önerisiyle ilgili düşüncelerini dile getirdiği aktarıldı.

"ORTAK NOKTA LİGDEN ÇEKİLMEYELİM OLDU"



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski başkanı Vefa Küçük, "Müşterek nokta; yönetime her türlü desteği verelim ama ligden çekilmeyelim oldu" dedi.

Hürriyet'in haberine göre iftarda bazı yöneticilerin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"LİGDEN ÇEKİLMEYİ AKLINIZDAN ÇIKARTIN"

Abdullah Kiğılı "Ligden çekilmeyi aklınızdan çıkartın. Elbetet ki olanlara sessiz kalamayız, Trabzonspor'a bir yaptırım uygulanmalı. Ancak itidalli hareket etmek zorundayız. Ligden çekilmenin çok fazla mahsurlu yanı var. Çekilseniz bile TFF aynı, hakemler aynı, PFDK aynı, hepsi aynı." diye konuştu.



"ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM'I BİR ARAYA GETİRECEĞİM"

Kiğılı ayrıca Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, "İki lideri buluşturmak bize düşen en önemli görevdir. Ben, kendimi birleştirici bir köprü olarak görüyorum." dedi.

"KALAN SİYAH FORMAYLA ÇIKALIM"



Toplantıda konuşan bir başka isim olan Şekip Mosturoğlu ise "En hafif tepkiden en ağıra doğru hareket etmeliyiz. 2 Nisan'dan sonra her maça tepki olarak siyah forma ve protesto pankartları ile çıkılaibilir. Deplasmana taraftar götürmemek bile bir tavırdır." dedi.

"TRABZON'A GİTMEYELİM"

Hamdi Akın, "4 Nisan 2015'teki Rizespor maçı dönüşü yaşadığımız kurşunlama olayı açığa kavuşup saldırganlar yakalanana kadar Trabzon'da maç yapmayalım." önerisinde bulundu.

Rahmi Eyüpoğlu, "20 binin üzerinde üyenin stada geleceğine inanıyorum ama siz gelecek sezon yokum dedikçe bu sayı azalıyor. Kararınızdan vazgeçin" dedi.

Nail Kır, "Atatürk nasıl bütün engelleri aştıysa Fenerbahçe de büyüktür ve hepsinin üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.