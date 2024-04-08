Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi sakatlıklarda son durum

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Fred ve İsmail takımla çalışmalara başladı.



King'in cuma günü takımla çalışması planlanıyor, şuan bireysel çalışıyor.

2 İSİM KOŞULARA BAŞLADI 1 İSİM BELİRSİZ



Son maçta ağrısı olan Djiku ve sakatlığını atlatmak üzere olan Batshuayi hafif koşulara başladı.



Sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş detaylı kontrole girecek.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE NE ZAMAN?



UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında Olympiakos, Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.