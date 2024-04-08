NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi sakatlıklarda son durum

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde yarı final için Olympiakos karşısına çıkacak. İşte sarı-lacivertli ekipteki sakat futbolcuların son durumları...

Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi sakatlıklarda son durum

, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı  maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 

Fenerbahçe'de Fred ve İsmail takımla çalışmalara başladı.

King'in cuma günü takımla çalışması planlanıyor, şuan bireysel çalışıyor.

2 İSİM KOŞULARA BAŞLADI 1 İSİM BELİRSİZ

Son maçta ağrısı olan Djiku ve sakatlığını atlatmak üzere olan Batshuayi hafif koşulara başladı.

Sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş detaylı kontrole girecek.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında Olympiakos, Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi sakatlıklarda son durum - 1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;