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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim, hangi ülkeden?

Bu sene ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. 27 Temmuz'da oynanacak olan ilk mücadeleler öncesinde futbolseverler Fenerbahçe'nin rakibini ve hangi ülkeden olduğunu merak ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler oldu?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim, hangi ülkeden?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek olan temsilcimiz 'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim ve hangi ülkeden?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesi galibi oldu.

İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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