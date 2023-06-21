Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim, hangi ülkeden?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim ve hangi ülkeden?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesi galibi oldu.

İLK MAÇLAR NE ZAMAN?



Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.



Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.