Fernando Muslera'nın maaşı belli oldu

Galatasaray, milli arada iç transferde somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek'in Muslera ile 1+1 yıllığına el sıkıştığı ve Uruguaylı kalecinin sezon başına 2.5 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

Ayrıca Galatasaray'da Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz ile sözleşmelerin uzatıldığı kaydedildi.

TAKIM İÇİ DENGELER KORUNACAK

İç transferde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a maaş iyileştirmesi yapılmasının ardından Abdülkerim Bardakcı'ya da zam yapılacağı ve takım içi dengelerin korunacağı belirtildi.

4. KEZ DALYA

Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında sarı-kırmızılı formayla 400. maçına çıkmıştı.