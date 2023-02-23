FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri: 12 Dev Adam lideri konuk ediyor (Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?)

A Milli Erkek Basketbol Takımı ikinci turda oynadığı 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.



FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, takımların ilk aşamada elde ettiği galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8 maçın 3'ünü kazandı, 5'inden mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 11 puanla 4. sırada bulunuyor.



Elemelerde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan lider Letonya ise turnuvaya katılmaya hak kazandı.



İki takım arasında oynanan ilk maçı Letonya 111-85 kazanmıştı.

Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası bileti alacak.

Türkiye ile Letonya, 17. kez birbirlerine rakip olacak. Türkiye, Letonya ile oynadığı 16 maçın 10'unda rakibine üstünlük kurarken, 6'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.

TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayınlanacak.



ADAY KADRO



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Furkan Haltalı (Anadolu Efes), Yiğit Arslan (Bahçeşehir Koleji), Okben Ulubay, Ömer Can İlyasoğlu (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Lassa), Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu, Berke Büyüktuncel (TOFAŞ), Erkan Yılmaz (Türk Telekom).

