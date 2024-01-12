NTV.COM.TR’ye geri dön

FIFA açıkladı: 7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

FIFA, Trendyol Süper Lig'den 7 takım ve alt liglerde mücadele eden 16 takım olmak üzere 23 kulübe transfer yasağı getirdi.

FIFA açıkladı: 7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi.

FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'a 3'er, Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem yasağı getirildi.

Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar:

Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;