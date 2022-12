FIFA Dünya Kupası 2022'nin golünü seçti: En iyisi Brezilyalı Richarlison'ın röveşatası

FIFA Dünya Kupası 2022'nin golünü seçti.



FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Brezilyalı Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.



Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında atmıştı.



Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.

BREZİLYALI RICHARLISON'IN RÖVEŞATASI



Voted by you and only you:



🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9