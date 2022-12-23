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FIFA Dünya Kupası 2022'nin golünü seçti: En iyisi Brezilyalı Richarlison'ın röveşatası

Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta Richarlison'un röveşatayla attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.

FIFA Dünya Kupası 2022'nin golünü seçti: En iyisi Brezilyalı Richarlison'ın röveşatası

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FIFA 2022'nin golünü seçti. 

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Brezilyalı Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.

Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında atmıştı.

Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.

BREZİLYALI RICHARLISON'IN RÖVEŞATASI

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