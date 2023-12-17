FIFA yeni turnuvayı duyurdu: FIFA Kıtalararası Kupası

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren yeni formatıyla düzenlenecek.



FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun formatındaki değişiklikler duyuruldu.



Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulü birbiriyle karşılaşacak. Bu formatta, üçüncülük maçları oynanmayacak.



FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl önce düzenlenecek yeni organizasyona katılacak kulüplerin dağılımı, kıtalara göre şöyle:



Avrupa: 12



Güney Amerika: 6



Afrika: 4



Asya: 4



Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: 4



Okyanusya: 1



Ev sahibi takım: 1



TURNUVADA YER ALMASI KESİNLEŞEN TAKIMLAR



Avrupa: Chelsea, Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, PSG, Inter, Porto, Benfica



Kuzey ve Güney Amerika: Monterrey, Seattle Sounders. Club Leon



Okyanusya: Auckland City



Güney Amerika: Palmeiras. Flamengo. Fluminense



Asya: Al Hilal. Urawa Red Diamonds



Afrika: Al Ahly. Wydad﻿

"FIFA KITALARARASI KUPA" DÜZENLENECEK



FIFA, 14-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek yeni turnuvası Kıtalararası Kupa'ya katılım şartlarını da duyurdu.



Bu organizasyonun formatında ise UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, diğer konfederasyonların play-off turlarını geçen takımla finalde karşılaşacak.



FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NEDİR?



İlk FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2000 yılının Ocak ayında Brezilya'da gerçekleşti. Buna paralel olarak 1960 yılından beri düzenlenen, Güney Amerika'daki CONMEBOL Libertadores şampiyonu ve Avrupa'daki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında oynanan tek maçlı Kıtalararası Kupa devam etmekteydi. 2005 yılında Kıtalararası Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası adı altında birleştirildi.