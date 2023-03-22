FIFA'ya ofsayt başvurusu

Ofsayt tartışmaları Cluj-Rapid ve Barcelona-Real Madrid maçlarındaki gollerden sonra yeniden Avrupa'nın gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Cluj-Rapid maçının uzatma dakikalarında ağlara giden topun, 3 dakikalık bir VAR incelemesinden sonra iptal edilmesi Rumenlerin tepkisine neden oldu.



MİLİMETRELERLE ÖLÇÜM



Cluj takımı bu konuda FIFA ve IFAB nezdinde ofsayt kuralının değiştirilmesi için girişim başlattı. Rumenler, kuralın tartışmaya mahal vermeyecek bir şekilde çözülmesi için Arsene Wenger'in önerdiği ofsayt kuralının uygulanmasını istiyor.



İtalya'da 18 yaş altı liglerde denenen yeni kural, IFAB ve FIFA tarafından tartışılıyor. Onaylanması halinde bir pozisyonun ofsayt olması için, hücum oyuncusu ile savunma oyuncusu arasında bir izdüşüm kesişmesi olmaması gerekiyor. Aksi halde gol kararı değişmeyecek. Kamerayla çekilen görüntülerin ne kadar sağlıklı olduğu ve hatların ne kadar doğru çizilip, çizilmediği tartışmasının da bu şekilde önüne geçilmesi planlanıyor.



WENGER'İN YENİ KURAL ÖNERİSİ



FIFA'nın Küresel Futbol Elçisi olan ve futbolu geliştirmekle görevli danışmanı Wenger özetle, "VAR'ın karşılaştığı en zor sorun ofsayt kuralıdır. Bir santimetre çok ya da az. Bunun tespiti çok zor. Kuralın değiştirilmesi ve ofsayt kararı için hücum oyuncusunun tamamen, savunma oyuncusunun önünde olması gerekir. Bu sorun çözülmeli ve milimetrelerle hesaplanarak goller iptal edilmemeli" önerisinde bulunmuştu.



IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, Wenger'in önerisine karşılık şu açıklamayı yapmıştı: "Bu sezon için bir kural değişikliği olmayacak. Wenger'in görüşlerini memnuniyetle karşılıyoruz ve tartışmayı genel kurul toplantımızda yapacağız ancak bu diyaloglardan sonra değişiklik olabilir."

Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu Haberi Görüntüle