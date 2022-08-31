Filenin Efeleri'nden tarihi başarı: Son 16'daki rakibi belli oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 18:20 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 23:47
FIVB Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yendi.
Bu skorla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazanan milli takım, ayrıca tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
RAKİP ABD
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi ABD oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, müsabakayı 4 Eylül Pazar günü Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak.
Karşılaşmanın saati daha sonra belli olacak.
Milliler, organizasyonda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmişti.