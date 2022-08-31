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Filenin Efeleri'nden tarihi başarı: Son 16'daki rakibi belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Filenin Efeleri'nin son 16 turundaki rakibi ABD oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 18:20 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 23:47

Filenin Efeleri'nden tarihi başarı: Son 16'daki rakibi belli oldu

FIVB 'nda Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Erkek Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yendi.

Bu skorla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazanan milli takım, ayrıca tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

RAKİP ABD

A Milli Erkek Takımı'nın son 16 turundaki rakibi ABD oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, müsabakayı 4 Eylül Pazar günü Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak.

Karşılaşmanın saati daha sonra belli olacak.

Milliler, organizasyonda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmişti.

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