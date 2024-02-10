Filistin'e destek paylaşımı nedeniyle gönderilen Youcef Atal Adana Demirspor'da

Transferin son gününde Nice'in sağ beki Youcef Atal'ı transfer eden Adana Demirspor'da, Cezayirli futbolcu için imza töreni yapıldı.



Adana ekibinin sosyal medya hesabından, Atal ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile sağ bek mevki için anlaşmaya varan Youcef Atal ile imza törenimiz gerçekleşmiştir. Atal’a bir kez daha 'Ailemize hoş geldin’ diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Ligue 1'de bu sezon 6 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 1 gol, atarken, asist yapamadı.



NE OLMUŞTU?



Fransa ekibi Nice, sosyal medyadan Filistin'e destek mesajı paylaşan Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.



27 yaşındaki milli futbolcu 5 yıldır Nice takımında forma giyiyordu.

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