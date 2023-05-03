Futbolcunun gözüne lazer tutan Arsenal taraftarına tutuklama

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.



21 yaşındaki Arsenal taraftarının maç esnasında Chelsea'nin kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk'in gözüne lazer tuttuğu gerekçesiyle gözaltına alındı.



Yaşananların ardından Arsenal kulübü taraftarın tutuklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Dün geceki maçta lazer kullanması nedeniyle bir taraftarımıza tutuklama yapıldı." denildi.



3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA



Londra polisinin bu tutuklamayı doğruladığı ve bilet satma suçlarından 3 kişinin daha polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

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