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Şampiyonlar Ligi'nde derbi: Milan-Inter maçında gişe rekoru

Şampiyonlar Ligi'ndeki Milano derbisinin biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Gelirin 10 milyon euronun üzerine çıkarak San Siro rekoru kırması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde derbi: Milan-Inter maçında gişe rekoru

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yarı finalinde -Inter, San Siro'da kozlarını paylaşacak.

En son 18 yıl önce, 2005 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına sahne olan Milano derbisi, taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

La Gazetta dello Sport'a göre; San Siro'da oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında, derbiye 7 gün kala satışa çıkan 74 bin biletin hepsinin tükendiği açıklandı.

REKOR ÜCRET

Böylelikle Milan'ın, Tottenham maçındaki 9 milyon euroluk hasılatını geçerek San Siro'da 10 milyon euroluk gişe rekoru kırması bekleniyor. Ayrıca haberde Milano derbisi İtalya tarihinde 1 numaralı gişe maçı olarak nitelendirildi.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağındaki Milan-Inter maçı 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Milano derbisinin rövanşı ise 16 Mayıs Salı günü.

Şampiyonlar Ligi'nde derbi: Milan-Inter maçında gişe rekoru - 1
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