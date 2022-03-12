Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Galatasaray ve Beşiktaş'tan açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak olan Galatasaray, hem olumsuz hava koşulları hem de takımın 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile çok kritik bir rövanş maçına çıkacak olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın ertelenmesi talebinde bulundu.



"BU BİR MAÇIN ERTELENMESİ DEĞİL, ÜLKEMİZİN PUAN ALMASI MESELESİDİR"



Geçmişte kar yağışının hemen ardından oynanan maçlar nedeniyle stat zemininde büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bizim olumsuz hava şartlarında birkaç faktör var. İlki uçağımızın İstanbul'a inip, inemeyeceği konusu. İkincisi de kar yağışı olduğu zaman geçmişte de bunu yaşadık. Hem antrenman sahalarımızın hem de stadımızda ciddi saha problemleriyle karşı karşıya kalma durumumuz var. Geçmişte kar yağışının ardından hemen maç oynanmasından dolayı sahamızın çimini kaybettik. Şimdi burada üst üste hem Beşiktaş maçı pazartesi günü oynanacak. Ondan sonra Barcelona gelecek, onların antrenmanları var. Ertesi günü de maçı oynayacağız. Orada Galatasaray'ın düzgün bir sahada mücadele etmesi bizim için çok önemli. Sahamızı korumak çok önemli. Bu teklif bizden gelmedi. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği'ne bir soru sordu. Kulüpler Birliği başkanımız da bunu kulüplere sordu. Galatasaray olarak bu maç oynanmadan birkaç gün önce görüşümüzü net bir şekilde belirtmiştik. Hem sahaların bozulmaması hem de bozuk sahalarda sakatlık riskine karşı ve sahadaki güzel oyun sebebiyle bunun ertelenmesine sıcak bakacağımızı söylemiştik. Bu bir maçın ertelenmesi değil, ülkemizin puan alması meselesidir. Bizim önemli gördüğümüz konu bu. Bu konu üzerinde çok fazla spekülasyon yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Biz gereki talebimizi yaptık. Biz takımımızı İzmir'e götürüyoruz. İzmir'de 2 gün rahat şartlarda antrenman yapıp, sonra hava şartlarına göre İstanbul'a geri dönecekler. İstanbul'da hava şartları belli olmuyor. Takımımızın ani bir hava değişikliği sebebiyle antrenman yapamama riskini almamak için İzmir'e gidiyoruz. İzmir'den otobüsle gelme ihtimalleri olabilir. Ona hava durumuna göre ilerleyen günlerde karar vereceğiz" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ İLE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"



Erteleme konusunda Beşiktaş ile bir görüşme yapmadıklarını söyleyen Burak Elmas, "Beşiktaş Kulübü ile bir görüşmemiz olmadı. Biz federasyonla görüşüyoruz. Zaten bu teklifi ilk onlar yapmıştı. Biz sıcak baktığımızı söylemiştik. Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum açıkçası. Ama böyle bir konu masaya gelirse herhalde daha iyi bir sahada oynamak isteyeceklerdir. Hem de iyi hava ve zeminde daha iyi mücadele etme şansını isteyeceklerdir. Avrupa'da çok daha büyük bir resmin içinde Türk futbolunun olmasının önemini düşünüyoruz. Basit, bir maç ertelendi, ertelenmedi konusu değil bu konu.



GALATASARAY İZMİR'DE



Dün oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Barcelona maçı sonrasında, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemeyen sarı-kırmızılılar, geceyi Barcelona'da geçirdi.



Olumsuz hava koşulları sebebiyle İzmir'e gelmeyi tercih eden sarı-kırmızılı ekibi havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçti.



İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle müsabakanın hazırlıklarına İzmir'de devam etme kararı alan Galatasaray'ın 12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar günü İzmir'de çalışmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi.



BEŞİKTAŞ'TAN ERTELEME AÇIKLAMASI: TAVRIMIZ NET



Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray Kulübü'nün Beşiktaş maçının ertelenmesini isteyeceği iddialarına karşın açıklama yaptı ve "Biz de ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlar çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanında 2-3 gün sonra kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız" dedi.



Kocadağ, siyah-beyazlı takımın hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Takımımız şu anda Vodafone Park'ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net'' dedi.