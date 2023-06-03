Galatasaray efsanesi Graeme Souness derbiye geliyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dün satışa çıkan biletleri bir dakika içinde tükendi. Telefonları susmayan sarı-kırmızılı yöneticiler, bilet konusunda acil bir toplantı yaptı.



Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Graeme Souness, hafta sonu Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine davet edildi



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Derbiye davet edilen Souness'a bile Nef Stadyumu'nda yer arandığı ortaya çıktı.



Derbiye şu ana kadar 150 binden fazla bilet talebi geldiği öğrenildi.



Souness, Galatasaray'a Türkiye Kupası'nı kazandırdığı 1996 yılındaki maçtan sonra zaferini Fenerbahçe Stadı'na bayrak dikerek kutlamıştı.

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