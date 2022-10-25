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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, 97 yaşında hayata gözlerini yuman duayen sunucu Halit Kıvanç için başsağlığı dileğinde bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

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SON DAKİKA: Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti

, ve kulüpleri, 97 yaşında hayatını kaybeden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rekabetin zarafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Kulübümüzün 570 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızın kıymetli isimlerinden Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, kederli yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarında yer alan taziye mesajında "Radyo ve televizyonların efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Türk spor yayıncılığının kıymetli ismi Halit Kıvanç'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Büyük usta Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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