Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Hull City maçı için geri sayım başladı. Sezonu şampiyon kapatan ve yeni sezona odaklanan Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İngiltere'den Hull City ekibiyle mücadele edecek. Öte yandan Hull City, 9 Temmuz Pazar günü ise Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. İşte, Galatasaray-Hull City maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI NE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.



Mücadelenin GS TV’den ya da sarı kırmızılı takımın Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.



MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?



Fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.