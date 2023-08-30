Galatasaray kazandı: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişine devam ediyor.

Son olarak Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından Türkiye sıralamada bir basamak daha yükseldi.



TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?



Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sıraya oturdu.



Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.



İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:



1- İngiltere 89.053

2- İspanya 75.927

3- İtalya 71.569

4- Almanya 69.624

5- Hollanda 54.000

6- Fransa 52.247

7- Portekiz 48.316

8- Belçika 36.900

9- TÜRKİYE 32.100

10- İskoçya 31.650

11- Avusturya 29.900

12- İsviçre 29.775