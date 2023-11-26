Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

MANCHESTER'DA ÖNEMLİ İSİMLER EKSİK



Danimarkalı oyuncu Eriksen’in 29 Kasım’da oynanacak Galatasaray maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor. Rasmus Höjlünd’un ise ay sonuna kadar takıma katılmasının beklendiği ancak Galatasaray'la oynanacak maça yetişip yetişmeyeceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor.



İngiliz devinde Casemiro ve Lisandro Martinez’in de sakatlığı bulunuyor.

RASHFORD CEZALI



Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçında Kopenhag karşısında kırmızı kart gören Marcus Rashford da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.



Galatasaray, Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü kendi sahasında karşılaşacak.

