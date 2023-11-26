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Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere devi Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, bu hafta Manchester United engelini aşıp 2. sıraya yükselmek ve avantajı eline almak istiyor. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz taraftarı önünde İngiliz ekip 'ı ağırlayacak. İngiltere'de Manchester United'la oynanan ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan , sahasında da galibiyet alarak gruplarda üst sıralara yerleşmek ve son maç öncesi avantajlı konuma geçmek istiyor. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Manchester United arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak.

Müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

MANCHESTER'DA ÖNEMLİ İSİMLER EKSİK

Danimarkalı oyuncu Eriksen’in 29 Kasım’da oynanacak Galatasaray maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor. Rasmus Höjlünd’un ise ay sonuna kadar takıma katılmasının beklendiği ancak Galatasaray'la oynanacak maça yetişip yetişmeyeceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor.

İngiliz devinde Casemiro ve Lisandro Martinez’in de sakatlığı bulunuyor.

RASHFORD CEZALI

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçında Kopenhag karşısında kırmızı kart gören Marcus Rashford da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray, Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü kendi sahasında karşılaşacak.

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 2

GRUP MAÇLARINDA 12 SONRA GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı, İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti.

Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ PROGRAMI

29 Kasım - 20.45

Galatasaray-Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık - 23.00

Kopenhag-Galatasaray (Parken)

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