Galatasaray Nef FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız devam ediyor

FIBA tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray Nef, sahasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı konuk etti.

İlk yarısı 39-46 Legia Varşova'nın üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin son çeyreğine 63-63 girilirken Galatasaray Nef, son çeyrekteki etkili oyunuyla karşılaşmadan 86-71 galip ayrıldı.



Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 2'de 2 yaptı. Legia Varşova ise ikinci yenilgisini yaşadı.



Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Hapoel Holon'la karşılaşacak.