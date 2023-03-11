Galatasaray rekor için Kasımpaşa karşısında: Eksikler ve muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig’de rekor için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftada Kasımpaşa’yı konuk edecek.



Ligde 57 puanla liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk’un öğrencileri, oynadığı son 13 maçı kazandı.



Galatasaray, Kasımpaşa’yı da mağlup etmesi halinde serisini 14 maça çıkaracak ve Beşiktaş’ın 13 maçlık üst üste kazanma rekorunu kıracak.



Sarı kırmızılılar’da maç öncesi 2 eksik var. Tedavileri süren Dries Mertens ile Fredrik Midtsjo forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Fernando Muslera ise şans verilmesi halinde oynayabilecek.



Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kasımpaşa’da ise Valentin Eysseric kart cezası nedeniyle görev yapamayacak.



Nef Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Kerem, Mauro Icardi



Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Djilobodji, Donk, Ben Ouannes, Aytaç, Tirpan, Malsa, Fall, Koita, Chouiar

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