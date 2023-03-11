Galatasaray rekor için Kasımpaşa karşısında: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig’de rekor için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftada Kasımpaşa’yı konuk edecek.



Ligde 57 puanla liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk’un öğrencileri, oynadığı son 13 maçı kazandı.



Galatasaray, Kasımpaşa’yı da mağlup etmesi halinde serisini 14 maça çıkaracak ve Beşiktaş’ın 13 maçlık üst üste kazanma rekorunu kıracak.



Sarı kırmızılılar’da maç öncesi 2 eksik var. Tedavileri süren Dries Mertens ile Fredrik Midtsjo forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Fernando Muslera ise şans verilmesi halinde oynayabilecek.



Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kasımpaşa’da ise Valentin Eysseric kart cezası nedeniyle görev yapamayacak.



Nef Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.



GALATASARAY VE KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ



Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mata, Yunus, Kerem, Mauro Icardi



Kasımpaşa: Günay, Fabiono, Donk, Djilobodji, Yasin, Tırpan, Malsa, Hajradinovic, Fall, Chouiar, Koita



KAPTAN MUSLERA'DAN İYİ HABER

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa'ya karşı kalesini koruyabilecek.



Ligde 23. haftadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, yaklaşık 1 ay takımla antrenman yapamadı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera, son 2 antrenmanda takımla çalıştı.



Bugünkü son çalışmaya da katılması beklenen tecrübeli kaleci, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa karşısında kaleyi koruyacak.

