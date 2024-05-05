Galatasaray, Sivasspor'u konuk ediyor (İlk 11)

Galatasaray, şampiyonluk yolunda fire vermek istemiyor.



Süper Lig'in 35. haftasında rakip bu sezon puan kaybettiği 4 takımdan biri Sivasspor.

22 maçtır yenilmeyen ve iç sahada 17 lig maçını da kazanan sarı kırmızılılar puan rekorunu da kırmak istiyor.

93 puanlı Galatasaray, Sivasspor'dan puan alması halinde Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda topladığı 93 puanı geçecek.



Sarı kırmızılılarda, dizinde ağrısı bulunan Dries Mertens'in durumu maç saatinde belli olacak.



İLK 11



Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.



Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ, Fode Koita, Rey Manaj

GALATASARAY'DA 7 İSİM SINIRDA



Galatasaray'da Torreira, Ziyech, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri halinde Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

SİVAS'TA 2 İSİM EKSİK



Avrupa kupası hedefini sürdüren 48 puanlı Bülent Uygun'un takımında Hakan Arslan ve Burak Kapacak sakatlığı nedeniyle oynayamaycak. sivasspor'un en büyük kozu 18 gollü Rej Manaj olacak



RAMS Park'ta saat 19'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

