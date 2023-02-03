Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek (23. haftanın hakemleri)

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.



Galatasaray-Trabzonspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.



Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak.



KARAOĞLAN İLE ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski yönetimi, ligin 15'inci haftasında Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada orta hakem olarak görev alan Atilla Karaoğlan ile Sivasspor-Galatasaray maçında düdük çalan Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceğini duyurmuştu.



Karaoğlan ile Özdamar, göreve başlayan yeni MHK tarafından 1 aylık süre sonunda yeniden karşılaşmalara atandı.



6 Şubat Pazartesi günü; Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçta Atilla Karaoğlan, Giresunspor ile Kayserispor arasındaki karşılaşmada ise Erkan Özdamar düdük çalacak.



MAÇLAR VE GÖREV ALACAK HAKEMLER



4 ŞUBAT CUMARTESİ

13:30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Arda Kardeşler)

16:00 Sivasspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

19:00 Antalyaspor - Gaziantep FK (Burak Pakkan)



5 ŞUBAT PAZAR

13:30 İstanbulspor - Alanyaspor (Abdulkadir Bitigen)

16:00 Hatayspor - Kasımpaşa (Murat Erdoğan)

19:00 Galatasaray - Trabzonspor (Halil Umut Meler)



6 ŞUBAT PAZARTESİ

17:00 Ümraniyespor - Adana Demirspor (Volkan Bayarslan)

20:00 Fenerbahçe - Konyaspor (Atilla Karaoğlan)

20:00 Giresunspor - Kayserispor (Erkan Özdamar)