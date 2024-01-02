Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı için ihtar çekildi

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında Galatasaray kulübüne Abdülkerim Bardakcı transferi nedeniyle ihtar çektiklerini açıkladı.



Korkmaz, "Abdülkerim Bardakcı'dan kalan küçük bir taksit var. Onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi, biz de onlara ihtar çektik. 'Parayı ödemezseniz dava açacağız' diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2,8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Son yıllardaki çıkışını sarı-kırmızılılarda da sürdüren Bardakcı, Galatasaray ve milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

