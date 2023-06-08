NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'da Gomis'ten veda

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da Bafetimbi Gomis takıma veda etti.

Galatasaray'da Gomis'ten veda

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Galatasaray'ın yıldızı ligin sona ermesinin ardından yayınladığı mesajla sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.

"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ

37 yaşındaki Gomis mesajında, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten Mauro Icardi ve transfer açıklaması: 2 ismi bitirmek üzereyiz

Dursun Özbek'ten Mauro Icardi ve transfer açıklaması: 2 ismi bitirmek üzereyiz

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...