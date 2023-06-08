Galatasaray'da Gomis'ten veda

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis ligin sona ermesinin ardından yayınladığı mesajla sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.

"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ



37 yaşındaki Gomis mesajında, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.