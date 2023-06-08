Galatasaray'da Gomis'ten veda

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis ligin sona ermesinin ardından yayınladığı mesajla sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.
"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ
37 yaşındaki Gomis mesajında, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.
Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım!🙏🏿— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 7, 2023
Bir gün yine buluşacağız!#AdanmışHayatlarınUmudu#ŞampiyonCimbom💛❤️ pic.twitter.com/uTlhRihoZo