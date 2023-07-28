Galatasaray'da Kerem Demirbay transferinde sona doğru

Yönetim, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Bayer Leverkusen'le anlaşma noktasına geldi.

Galatasaray, daha önce oyuncu tarafıyla kişisel şartlar konusunda uzlaşmıştı.



Alman ekibi ile son detayların netleştirilmesinin ardından Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.



2019/2020 sezonunda 32 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'dan Leverkusen'e Transfer olan Kerem Demirbay, kırmızı siyahlılarda çıktığı 149 maçta 15 gol 30 asistlik performans sergiledi.

