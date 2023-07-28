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Galatasaray'da Kerem Demirbay transferinde sona doğru

Galatasaray'da orta sahayı güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray'da Kerem Demirbay transferinde sona doğru

Yönetim, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Bayer Leverkusen'le anlaşma noktasına geldi.

, daha önce oyuncu tarafıyla kişisel şartlar konusunda uzlaşmıştı.

Alman ekibi ile son detayların netleştirilmesinin ardından Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

2019/2020 sezonunda 32 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'dan Leverkusen'e Transfer olan Kerem Demirbay, kırmızı siyahlılarda çıktığı 149 maçta 15 gol 30 asistlik performans sergiledi.

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