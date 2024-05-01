Galatasaray'dan Dries Mertens kararı

Galatasaray ile ikinci şampiyonluğuna koşan Dries Mertens'in gelecek sezon kariyerine nasıl devam edeceği merak ediliyordu.

Belçikalı futbolcu Pendikspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olduğunu ve Galatasaray'da devam etmek istediğini belirtmişti.

Sabah'ın haberine göre, Belçikalı futbolcunun da isteğiyle sarı-kırmızılı yöneticilerin 1 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağı öne sürüldü.

Ayrıca Galatasaray yönetimi Mertens'e "1 yıl daha futbol oyna, ardından teknik ekibe geç" mesajı verdiği, 36 yaşındaki futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 47 resmi maça çıkan Mertens, bu mücadelelerde 9 gol atıp 16 asistlik performans sergiledi.