Dursun Özbek: Galatasaraylıları mutluluğa boğacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbeki İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül törenine katılım gösterdi.

Özbek, törende "Yılın Spor Yöneticisi" ödülünü alırken, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"TÜRKİYE'NİN NE BÜYÜK KULÜBÜYÜZ"



"Galatasaraylı ortak akıla önem verir ve Galatasaray için en iyisini seçmekte her zaman mahir olmuştur. Onun için bugün biz Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Onun için biz dünyada tanınan en büyük Türk spor kulübüyüz."



"GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR"



Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, aynı zaman Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. 550 yılı aşkın bir gelenekten ve eğitim kültüründen gelir. Belki de herkesi kıskandıran yönlerimizden biri de bu.



"AVRUPA'DAN KUPA GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Avrupa'dan bir kupa getirdik, aradan 24 yıl geçti. Bundan sonraki kupaları getirmek üzere ben ve arkadaşlarım görev yapıyoruz. Hizmet etmek için devam etmek istiyoruz.



"YETİŞTİRİCİ BİR KULÜBÜZ"



Galatasaray yetiştirici bir kulüp olmaktan vazgeçmemeli. Türk gençlerinin en iyi şekilde sporlara hizmet etmesi için altyapıya önem veriyoruz. Yetiştirici bir kulübüz. Her dalda olimpiyatlara hazırlanan sporcular var. Onlarla iftihar ediyoruz. Paris Olimpiyatları'nda onlara başarılar diliyorum.



"BU HAFTA SONU SİZLERİ MUTLULUĞA BOĞACAĞIZ"



Şampiyonluk yarışı içindeyiz. Bu mücadeleyi Galatasaray'a yakışır şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Şampiyonluk kadar bizim değerlerimiz, ananelerimiz ve gelmiş olduğumuz kültür çok önemli. Hiçbir zaman bunlardan ödün vermeden bu mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah bu hafta sonu son maçımızı oynayacağız ve kazanacağız. Tüm Galatasaraylıları sevince boğmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bilin. İyilerin kazandığı bir toplumda yaşıyoruz. Galatasaray bu hedefe ulaşacaktır ve sizleri de mutluluğa boğacağız bu hafta sonu inşallah.