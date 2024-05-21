Toni Kroos emekli olacağını açıkladı

Real Madrid'in orta sahası Toni Kroos, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

Eflatun-beyazlılarla 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan Kroos son kez Real Madrid formasını giyecek.

Almanya Milli Takımı'yla birlikte EURO 2024 turnuvasında boy göstermesiyle birlikte emekliye ayrılacak.

34 yaşındaki yıldız oyuncunun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"17 Temmuz 2014 - Real Madrid'de sunum yaptığım gün, hayatımı değiştiren gün. Bir futbolcu olarak ama özellikle de bir insan olarak. Dünyanın en büyük kulübünde yeni bir dönemin başlangıcıydı. 10 yıl sonra, sezon sonunda bu bölüm sona eriyor. O başarılı dönemi asla unutmayacağım! Beni açık yüreklilikle karşılayan ve bana güvenen herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ama özellikle de ilk günden son güne kadar gösterdiğiniz ilgi ve sevginiz için siz sevgili Madridlilere teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bu karar, aktif bir futbolcu olarak kariyerimin bu yaz Avrupa şampiyonasından sonra sona ereceği anlamına geliyor. Her zaman söylediğim gibi: Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti."

REAL MADRİD İLE 463 MAÇ

Real Madrid formasıyla 463 resmi maça çıkan Toni Kroos, bu mücadelelerde 28 gol atıp 98 asistlik performans sergiledi.