Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi tamamlandı. Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Galatasaray'ın ise muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nd Zalgiris Vilnius (Litvanya) - FC Struga (Makedonya) maçının galibiyle karşılaşacak.



İlk maç deplasmanda oynanacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.