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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme)

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri, bugün İsviçre'de gerçekleşen kura çekimi sonrasında belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme maçlarından katılacak olan Galatasaray, rakibini elediği taktirde bir üst tura adını yazdıracak. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme)

UEFA 2. ön eleme turu kura çekimi tamamlandı. Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan 'ın ise muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nd Zalgiris Vilnius (Litvanya) - FC Struga (Makedonya) maçının galibiyle karşılaşacak.

İlk maç deplasmanda oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme) - 1

GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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