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Galatasaray'ın yeni transferi Vinicius ilk maçında gol attı

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, Bandırmaspor maçında ağları havalandırdı ve ilk maçında gol attı.

Galatasaray'ın yeni transferi Vinicius ilk maçında gol attı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golünü yeni Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius kaydetti

Mücadelenin 90+5. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafından Tete'nin pasında kale önünde topla buluşan Vinicius meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-2 yaptı.

İlk maçında 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 90 dakikada sahada kalırken, ilk golünü kaydetti.

Carlos Vinicius, İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak takıma katılmıştı.

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