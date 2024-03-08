Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi resmen başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Maruis Sumudica ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Kırmızı-siyahlılar teknik direktörlük görevine Selçuk İnan'ın getirildiğini duyurdu.

Gaziantep Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ile yöneticilerimiz Mustafa Kara ve Ömer Çakmak’ın da katıldığı imza töreninde, Selçuk İnan resmi sözleşmeye imza attı.



Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."