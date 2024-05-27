Fernando Muslera: 13 senede, 17 kupam var

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ise şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.



İki sene üst üste şampiyon olduklarını anımsatan Muslera, "Benim 13 yılda 17 kupam var. Tüm rekorları kırdık, bu kulüp bunu hak ediyor." şeklinde konuştu.

Kupa almanın önemli olduğunu söyleyen Muslera, "Beşiktaş çok önemli bir kupa aldı. Kupa almak önemli bir şey. Biz de ligi kazandık. Kupa kutlanır tabiiki. Şimdi dinleneceğiz. Süper Kupa’da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Şu anda mutluyuz. 2011’de geldiğim zaman bu kulübün ne kadar büyük kulüp olduğunu ve şampiyonluklar için mücadele ettiğini söylemiştim" şeklinde konuştu.

"SEZONU TEK BİR MAÇ KAZANDIRMAZ"



Geçen hafta yenildikleri Fenerbahçe maçına da değinen Muslera, "Geçen hafta en iyi seviyemizde değildik ve maçı kaybettik. Tabi ki bu sezonun tamamını etkileyecek bir şey değildi. Sezonu tek bir maç kazandırmaz. Tekrar şampiyonluk için ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. İcardi'yi tebrik ediyorum, gol kralı oldu. Şampiyonluk, Galatasaray taraftarına kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

