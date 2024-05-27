Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: OAKA'da bir Türk spor adamının da bayrağı olacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından Türkiye'den gelen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, takım ve kendisine destek verenler adına çok mutlu olduğunu belirtti.



Türkiye'den sezon başından bu yana kendisine destek verenler olduğunun altını çizen Ataman, "Bir Türk spor adamının, bir Türk antrenörün yine buralarda olması, yine şampiyon olmasına sevindiler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün büyüklerimize, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Belki de Avrupa basketbol tarihinin en inanılmaz sezonunu yaşattık. Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan bir takımı alıp play-off'a taşımak, Dörtlü Final'de şampiyon olmak çok önemliydi. Son şampiyon Real Madrid'i inanılmaz bir maçtan sonra, ikinci devrede inanılmaz bir savunmayla yenip şampiyon olmak büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.



Panathinaikos'un maçlarını oynadığı spor salonu OAKA'da yer alan ve 6 Avrupa Ligi şampiyonluğunu simgeleyen bayraklara dikkati çeken Ataman, "OAKA'ya gittiğimizde, oradaki 6 tane bayrağı görüyordum ve hep çocuklara 'Biz de buraya bir bayrak asacağız. Bir bayrak asmak için Berlin'e gidiyoruz.' dedim. Bunu başardık. Artık OAKA'da bu takımın da bayrağı olacak bir Türk spor adamının da bayrağı olacak. Bu sebeple çok mutluyum. Bugün maçtan önce hiç heyecanlı değildim. Oyunculara da 'Çıkalım, sezon boyunca oynadığımız basketbolu oynayalım. Bunun bir final olduğunu düşünmeyin, bunun sadece kazanılması gereken bir maç olduğunu düşünün.' dedim. Bugün çok rahattım. Tabii ki kaybedebilirdik. Real Madrid bu turnuvada büyük favoriydi. Dün basın toplantısında Real Madrid koçuna 'Sana ikinci şampiyonluğu vermeyeceğim.' dedim, vermedim, üçüncü şampiyonluk bende." ifadelerini kullandı.