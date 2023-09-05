Gaziantep FK'de Erdal Güneş dönemi sona erdi

Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş dönemi sona erdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz." denildi.



Erdal Güneş, Emre Belözoğlu'nun ardından bu sezon Trendyol Süper Lig'de takımdan ayrılan 2. hoca oldu.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında "0" puanla son sırada yer alıyor.