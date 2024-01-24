Gaziantep'in galibiyet hasreti sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Metehan Mert'in 31. dakikada kendi kalesine kaydettiği golün ardından Gaziantep 1-0 öne geçti.

42. dakikada ise konuk ekip Moreno'nun golüyle tekrar eşitliği sağlayarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte kırmızı-siyahlılar 23 puanla 14. sırada yer alırken, yeşil-beyazlılar ise 21 puanla 19. sırada yer aldı.

GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Marius Sumudica'nın öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 5 maçtan 4 beraberlik 1 mağlubiyet alarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Ayrıca konuk ekip Konyaspor da son 5 maçta 2 mağlubiyet 3 beraberlik alarak galibiyet hasretini sürdürdü.