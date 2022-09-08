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Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a bir tepsi baklava

A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda Karadağ ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 yenerek son 16 turuna yükseldi. Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'ı soyunma odasına bir tepsi baklava yollayarak kutladı.

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 04:47 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 04:50

Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a bir tepsi baklava

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 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.

'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.

A Grubu'nda son maçların sonuçları şöyle:

Türkiye-İspanya: 69-72

Bulgaristan-Belçika: 80-89

-: 73-81

TÜRKİYE'DEN KARADAĞ'A BAKLAVA

A Milli Takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradığı olaylı maçının ardından Türkiye Federasyonu (TBF), ev sahibi ekibi eleyen 'ın soyunma odasına bir tepsi baklava yolladı.

Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" denildi. 

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndan çıkan takımlar, B Grubu'nda tur atlayan ekipler çapraz olarak eşleşti.

İki grupta da maçların tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

İspanya-Litvanya

Türkiye-Fransa

Karadağ-Almanya

Belçika-Slovenya

Şampiyonaya son 16 turundan itibaren Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek.

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