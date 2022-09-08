Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a bir tepsi baklava

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.

A Grubu'nda son maçların sonuçları şöyle:



Türkiye-İspanya: 69-72



Bulgaristan-Belçika: 80-89



Gürcistan-Karadağ: 73-81

TÜRKİYE'DEN KARADAĞ'A BAKLAVA

A Milli Takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradığı olaylı Gürcistan maçının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ev sahibi ekibi eleyen Karadağ'ın soyunma odasına bir tepsi baklava yolladı.

Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" denildi.



Thank you for Baklava @TBF 🤤 See you in Berlin 🇩🇪 pic.twitter.com/QuoO2eI1LT — Košarkaški savez Crne Gore (@kscg_me) September 7, 2022

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ



2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndan çıkan takımlar, B Grubu'nda tur atlayan ekipler çapraz olarak eşleşti.



İki grupta da maçların tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu:



İspanya-Litvanya



Türkiye-Fransa



Karadağ-Almanya



Belçika-Slovenya



Şampiyonaya son 16 turundan itibaren Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek.