Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da oynayan ilk Türk futbolcunun rekoruna ortak oldu

Serie A'da Inter'in Atalanta'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Bergamo ekibinin ağlarını havalandıran Çalhanoğlu, İtalya liginde üst üste 10. penaltısını gole çevirdi.

REKORA ORTAK OLDU

29 yaşındaki yıldız oyuncu Serie A'daki 7. sezonunda toplam gol sayısını 36'ya çıkararak Serie A tarihinde en çok gol atan Türk oyuncu Şükrü Gülesin'i yakaladı.

Çalhanoğlu'nun bir gol daha atması halinde bu rekoru kırmış olacak.

Milli futbolcu bu sezonki 11. lig karşılaşmasında 4 gol 1 asistlik performansla yer alıyor.

İTALYA'DA OYNAYAN İLK TÜRK FUTBOLCU



1945-1950 yılları arasında Beşiktaş ve Ankaragücü'nde forma giyen Gülesin, Guiseppe Meazza'nın onu çok beğenmesinin ve İtalya'da tavsiye etmesinin Ardından Lazio yolunu tuttu.

Ancak golcü forvet teknik direktör Mario Sperone'nin onu orta saha oynatmayı istemesinin ardından anlaşamayarak Palermo'ya kiralandı.

Palermo'da 50 maçta 20 gol atan Şükrü Gülesin, Lazio'da ise 31 maçta 16 gol atarak Serie A'da en çok gol atan Türk futbolcu konumundaydı.

Hakan Çalhanoğlu, lig maçında bir gol daha atması halinde bu rekoru kıracak.