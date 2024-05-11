Hakan Çalhanoğlu, yılın en iyi erkek futbolcusu ödülüne aday

İtalya Ligi'nde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin ilk Serie A kupasını kazandı.

Milli futbolcu, Dünya Futbol Ödülleri 2024'ün Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Bu sezon Inter ile 38 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu mücadelelerde 15 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro.

DÜNYA FUTBOL ÖDÜLLERİ NEDİR?

Dubai d'Or olarak da bilinen Dünya Futbol Ödülleri, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Oyuncu Temsilciler Birliği (EUFA) tarafından Globe Soccer organizasyonu tarafından verilen futbol ödülleridir.

Ödüllerin verileceği tarih ise henüz belli değil.