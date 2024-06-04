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Süper Lig'de sezonun en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu

Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunun en fazla süre alan ismi, Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu.

Süper Lig'de sezonun en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu

Türkiye Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, en çok süre alan oyuncular listesinin başında, li Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.

EN FAZLA SÜRE ALAN 10 İSİM

Süper Lig'de sezonun en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu - 1

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