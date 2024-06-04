Galatasaray'dan istifa eden Erden Timur'dan Icardi'nin ayrılık iddiasına yanıt

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili görevinden istifa eden Erden Timur'dan Mauro Icardi'nin ayrılık iddiasına yanıt geldi.

"HEP ARKAMDA DURAN ÇOK AZ SAYIDAKİ İNSANDAN BİRİYDİ"



Timur, bir gazetecinin "Siz gidince Icardi’nin gideceği yazıldı dün İtalya basınında" demesi üzerine şöyle cevap verdi:



"Icardi özel bir insan. Ben onunla duygularımı konuşmadım. Ama o anlar. Samimi biri. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama önemli rakamlı bir teklif gelirse bilemem. Benim hep arkamda duran çok az sayıdaki insandan biriydi."