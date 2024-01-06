Hellas Verona son dakika penaltısı kaçırdı Inter kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta lider Inter, sahasında Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lautaro Martinez ve 90+3. dakikada Davide Frattesi attı.

90+10'DA PENALTI KAÇTI



74. dakikada Thomas Henry ile gol bulan Hellas Verona ise 90+10. dakikada Henry ile penaltı atışından yararlanamadı.



Konuk takımda forma giyen Darko Lazovic, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.



Inter bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, Hellas Verona 14 puanda kaldı.