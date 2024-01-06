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Hellas Verona son dakika penaltısı kaçırdı Inter kazandı

İtalyan devi Inter, son dakika penaltısını kaçıran Hellas Verona'yı 2-1 yendi.

Hellas Verona son dakika penaltısı kaçırdı Inter kazandı

Birinci Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta lider Inter, sahasında Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lautaro Martinez ve 90+3. dakikada Davide Frattesi attı.

90+10'DA PENALTI KAÇTI

74. dakikada Thomas Henry ile gol bulan Hellas Verona ise 90+10. dakikada Henry ile penaltı atışından yararlanamadı.

Konuk takımda forma giyen Darko Lazovic, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Inter bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, Hellas Verona 14 puanda kaldı.

Hellas Verona son dakika penaltısı kaçırdı Inter kazandı - 1
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