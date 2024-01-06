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Galatasaray, Konyaspor'la karşılaşacak: Muhtemel 11

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda 7 kritik eksik var.

Galatasaray, Konyaspor'la karşılaşacak: Muhtemel 11

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, evindeki yenilmezlik serisini sürdürme peşinde.

Rams Park'ta oynadığı son 25 lig maçında kaybetmeyen Okan Buruk'un öğrencileri, Tümosan 'u konuk edecek.

Bu sezon oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 44 puan ve averaj farkıyla Fenerbahçe'nin ardında ikinci sırada.

7 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Icardi, Oliveira ve Sanchez'in yanı sıra Boey ile Torreira da kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Ziyech ve Bakambu ise Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde istikrasız bir görüntü çizen Konyaspor ise 18 puanla 16. basamakta.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray:

Muslera

Kaan-Nelsson-Abdülkerim-Barış

Ndombele-Kerem D.

Zaha-Mertens-Kerem A.

Halil

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