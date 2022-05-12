Hidayet Türkoğlu, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven ile görüştü

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, NBA’de mücadele eden milli basketbolcular Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven ile bir araya geldi.

Haberler - İHA 12.05.2022 - 16:02

Hidayet Türkoğlu, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven ile görüştü

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Hidayet Türkoğlu: Görevimin başındayım

Hidayet Türkoğlu: Görevimin başındayım

Türkiye Federasyonu (TBF) Başkanı NBA'de forma giyen milli basketbolcular Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven ile görüştü.

Görüşmede TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Öztürk ve milli takımın eski oyuncularından Kaya Peker de yer aldı.

NBA play-off’larında Philadelphia 76’ers ile Miami Heat serisinde oynanan müsabaka sonrası düzenlenen yemekte, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yaz döneminde katılacağı FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası hakkında görüşme gerçekleştirildi.

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