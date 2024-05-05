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Hollanda Eredivisie'de şampiyon PSV Eindhoven

PSV Eindhoven, Hollanda Eredivisie Ligi 32. hafta maçında Sparta Rotterdam'ı 4-2 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda Eredivisie'de şampiyon PSV Eindhoven

Eredivisie'nin 32. haftasında PSV Eindhoven, bitime 2 hafta kala Sparta Rotterdam'ı 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Kırmızı-beyazlılar böylelikle lig tarihinde 25. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Teknik direktör Peter Bosz’un öğrencileri Hollanda’nın en üst liginde 32 hafta sonunda 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 87 puan topladı.

PSV’nin en yakın rakibi 2. sıradaki Feyenoord’un 75 puanı bulunuyor.

Hollanda Eredivisie'de şampiyon PSV Eindhoven - 1

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