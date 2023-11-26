İsmail Kartal, Fred ve Djiku'nun son durumunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasınd Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklamarı şöyle;

"SAKAT OYUNCULAR TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKTI"

"Son Adana Demirspor maçında çok güzel reaksiyon gösterdik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmayı çok istiyorduk. Arayı iyi değerlendirdik.

Antrenmanlarda sonra oyuncuların çoğu iyi seviyeye geldi. Sakat oyuncuların birçoğu takım antrenmanlarına çıktı.

Karagümrük'ün son haftalarda çıkışı var. Bugün kendi evimizde 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kendi evimizde kazanmak için oynayacağız. Yapmış olduğumuz antrenmanlar ve analizler sonucunda iyi bir sonuçla maçtan ayrılmak istiyoruz.

FRED VE DJIKU MESAJI



"Ufak ufak bazı antrenmanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyor. İyi duruma geldikleri zaman onları kullanacağız."