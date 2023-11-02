İstanbul Maratonu ne zaman?

Cumhuriyet'in 100. yılının da kutlanacağı Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki maraton, 1979 yılındaki ilk organizasyondan bu yana her geçen yıl büyüdü. Her yıl sivil toplum kuruluşlarının da büyük ilgi gösterdiği maratonda profesyonel atletlerin yanı sıra halk koşusuna katılanlar iki kıtayı dostluk ve centilmenlik duygusuyla birleştiriyor. Bu haliyle İstanbul Maratonu dünyanın en ilgi çekici maratonlarından birisi olarak dikkati çekiyor. İşte, 2023 İstanbul Maratonu takvimi...



Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu bu yıl, 5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.



45. İSTANBUL MARATONU GÜZERGAHI



Maratonda sporcular startın ardından Anadolu ile Avrupa yakalarını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek mücadeleye başlıyor.



42 kilometrelik büyük mücadelede güzergah boyunca atletler Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Fındıklı Camisi, Galata Köprüsü, Yeni Cami, Mısır Çarşısı, Sirkeci Tren Garı, Sepetçiler Kasrı, Topkapı Sarayı, Ahırkapı Sis ve Düdük Feneri, Küçük Ayasofya Camisi, Gülhane Parkı'ndan geçecek.



Büyük yarış 2 saati aşkın mücadelenin ardından Sultanahmet Meydanı'nda tamamlanacak.



MARATONUN TARİHÇESİ



Yapımına 1970'te başlanan ve 1973'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 50. yılında hizmete açılan Boğaziçi Köprüsü, İstanbul'da Türk sporu için de "Kıtalar arası koşulan bir maraton" fikrinin doğmasını sağladı.



İlk kez 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından gündeme getirilen Asya'dan Avrupa'ya koşma fikri, 1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleşebildi.



Atletizm Federasyonu tarafından Uluslararası Asya-Avrupa Maratonu adıyla düzenlenen organizasyonda Almanya, Belçika, Hollanda ve Türk atletler mücadele verdi.



İlk maraton, tertip komitesi üyeleri Selahattin Yıldız, eski atlet ve Atletizm Federasyonu Başkanı Ali Ergenç, Ziya İğdebeli ile Osman Kazancıoğlu'nun çabalarıyla koşulabildi. Düşük bir bütçe ile büyük zorlukların üstesinden gelmeye çalışan organizasyon ekibinin imdadına Almanya'dan 60 gönüllü sporcu yetişti. Bazı kuruluşlarında desteğiyle uygulamaya konuldu. Tüm planlamalar yapıldıktan sonra gerekli önlemlerin de alınmasıyla Asya-Avrupa Koşusu, 1 Nisan 1979'da "Dünyanın tek kıtalar arası maratonu" unvanıyla ilk kez start aldı.



1 Nisan Pazar sabahı halk Boğaziçi Köprüsü'nde yolun yarısının kapatılarak insanların köprüde koştuğunu görünce bunun 1 Nisan şakası olduğunu düşündü.



Organizasyon 1982 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredildi ve "Kıtalar arası Avrasya Maratonu" adıyla anılmaya başlandı.



Kategorileri ve ödülleri artırılan, dünya çapındaki elit atletlerin davet edilmeye başlandığı maraton organizasyonu, uluslararası kuruluşlardan tebrik ve destek almaya başladı.



2001 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa organize edilen yarış daha sonra tekrar Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuna geçti.