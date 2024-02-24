İstanbulspor ile Beşiktaş 50. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile yarın saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesi ligde siyah-beyazlılar, 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 43 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyetle aldığı 12 puanla ligin son sırasında bulunuyor.



50. RANDEVU



Beşiktaş ile İstanbulspor bugünde kadar Süper Lig'de 49 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 31 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş’ın 82 golüne, İstanbulspor 32 golle karşılık verdi. Kartal, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 2-0’lık skorla kazanmıştı.



Siyah-beyazlılarda, bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş’ta Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal, İstanbulspor müsabakasında kart görmeleri durumunda Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.



Sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında 20 yıldır galip gelemiyor. Boğazın Boğaları, siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2003-2004 sezonunun 23. haftasında 2-1’lik skor ile elde etmişti. Söz konusu süreçte rakibiyle Süper Lig’de 5 müsabakaya çıkan İstanbulspor, 3 kez mağlup olurken, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.



Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 3 müsabakada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.



HAKEMLER



İki takım arasındaki müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.